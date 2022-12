Bolivia con Censo, pero sin consenso…

Mucho se ha estado hablando de realizar en Bolivia un “Censo con consenso” -cacofonía de por medio- lo que me motivó a escribir sobre este tema, pero desde una perspectiva diferente a la política. Según la Real Academia Española, “Censo” es el “padrón o lista de la población”, mientras que “consenso” tiene que ver con un “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros”.

Más allá del azaroso acuerdo al que se pudo arribar para hacer el Censo en pleno “Día del Mar” en 2024, quiero referirme a otro consenso que debería darse: el ponernos de acuerdo entre todos para forjar una mejor calidad de vida de los bolivianos. Lamentablemente, no hay tal consenso en Bolivia, estamos muy lejos de ello, lo que impide su desarrollo. De esa falta de consenso, quiero hablar.

La migración que se da en el país, buscando mejores días, es más que evidente; millones de compatriotas viven en el exterior, mandando a Bolivia más de 1.000 millones de dólares/año, a costa de su separación familiar. Pero está también la migración interna, principalmente desde el Altiplano y los Valles, gente que llega a Santa Cruz buscando mejores días para su familia y, al lograrlo, normalmente ¡ya no se van!

Si esto último fuera cierto, habría que analizar, v.gr., cómo el pragmatismo de la China comunista en pocas décadas la llevó a codearse no solo con la más grande potencia mundial, sino, a ser el mayor exportador de manufacturas del planeta, aprovechando el comercio exterior para sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, demostrando así que la buena educación y la capacitación generan valor, riqueza y empleos, con EEUU, Europa, Japón y otros, como aportantes de capital, tecnología y “know how” para mejorar su gestión.

Es cierto que los recursos naturales ayudan, pero, no así, el “rentismo”. Una de las explicaciones del porqué ciertas regiones exitosas en el pasado -como Potosí- son hoy de las más postergadas, a diferencia de otras que -como Santa Cruz, históricamente ignorada- se han desarrollado en tan poco tiempo sosteniblemente, tiene que ver mucho, con no depender del “extractivismo”.