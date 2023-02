Bolivia debe pagar este año $us 920 millones por servicio de deuda externa y el BCB empieza con la ‘caza’ de dólares

Al 24 de enero, las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) suman $us 620 millones. Sin embargo, este año Bolivia debe pagar $us 920 millones por servicios de deuda externa y bonos soberanos. Es por ello que, el BCB está a la ‘caza’ de dólares, primero fueron los ‘Bonos Remesa’ y ahora la compra de divisas al sector exportador a un mejor tipo de cambio.

José Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, explicó que para esta gestión se precisa un promedio de $us 920 millones para pagar la deuda externa. Por bonos soberanos, el pago de capital es $us 180 millones, y el interés $us 70 millones.

Por deuda externa el pago de capital es $us 520 millones y los intereses $us 150 millones. A los tenedores de bonos soberanos por $us 180 millones, que querían tasas de interés más altas, pero no aceptaron la recompra se les devolverá en agosto.

Espinoza sostuvo que los dólares del BCB salieron para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Gobierno para importar bienes de capital, para el programa de sustitución de importaciones. “En el caso de YPFB, porque los ingresos fueron menores a la necesidad de divisas para solventar la importación de hidrocarburos”, afirmó.

Espinoza considera que la decisión del BCB -estableciendo un tipo de cambio diferenciado para exportadores- genera presiones y es posible que el resto de los actores exija un precio mayor por sus dólares. Y que si fuera una medida de apoyo a exportadores sería una política fiscal.

Consultado el presidente del BCB, Edwin Rojas, acerca de si la compra de divisas es para pagar la deuda externa, el funcionario precisó que estas operaciones se efectúan todos los días en el mercado cambiario.

“Nuestros exportadores ofrecen sus divisas al mercado nacional y ahora será un juego de oferta y demanda”. Explicó que el BCB será un participante más en el mercado cambiario, a través del Banco Unión, con una oferta superior al tipo de cambio promedio. Nuestro objetivo es fomentar la dinámica del sector exportador de los últimos dos años, logramos un saldo comercial positivo, vemos dificultades en la presente gestión. Vemos problemas internos y externos, pero creo que vamos a coadyuvar al desarrollo del sector exportador. Cuando ellos traigan las divisas, por supuesto que el BCB aumentará las reservas, pero el objetivo central es apoyar al sector exportador”, dijo Rojas en una conferencia de prensa antes de reunirse con el directorio de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

Sin brindar mayores detalles de “los riesgos internos y externos” para justificar la medida, el titular del Banco Central, agregó que en la compra de dólares a los exportadores se harán las liquidaciones en el día, no habrá costos en materia de transferencias de dinero, y que es “absolutamente voluntario y sin límite”.

Ya en un comunicado de prensa emitido anoche, la entidad emisora aclaró los riesgos internos y externos que mencionó más temprano. “La medida fue asumida con el objetivo de mantener la dinámica del sector exportador boliviano y coadyuvar a dar continuidad al superávit comercial alcanzado en las últimas dos gestiones, en vista de los riesgos y vulnerabilidades identificados, tanto de origen externo (conflicto bélico entre Ucrania-Rusia, disminución de precios internacionales, efectos de los bloqueos en Perú, entre otros), como interno (consecuencias del paro cívico en Santa Cruz y efectos climatológicos adversos), que podrían afectar la actividad exportadora”.

En criterio del analista financiero Mauricio Ríos García es una medida muy apresurada. “El BCB precisa dólares y ya mismo porque están la emisión de bonos soberanos que es a mediano plazo, luego la estatización de la Gestora para mayo, entonces, si la gente se entera de qué tan urgente es la necesidad de dólares, cuidará sus divisas y los van a desbancarizar”. Agregó que la entidad emisora necesita dólares, aunque diga que el nivel de reservas es aceptable.

“Ellos levantan sospechas y están empezando a jugar con la confianza del público, una espiral complicada. La ley del oro también es una medida desesperada, para arbitrar la cantidad de oro físico que se importa por el lado informal, refinar y vender”, dijo.

Al intermediar en la compra y venta de divisas, el BCB competirá con el sistema financiero. Nelson Villalobos, secretario de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), dijo que las normas actuales en materia cambiaria establecen un tipo de cambio para la compra de dólares de Bs 6,85 y otro tipo de cambio para la venta de dólares de Bs 6,97, con lo que el spread cambiario (diferencia entre el tipo de cambio de venta y de compra) actualmente es de 12 centavos.

“Dentro de estos límites, establecidos por el BCB, las entidades operan en el mercado cambiario, realizando operaciones tanto de compra como de venta de moneda extrajera. Como es de público conocimiento, el BCB ha suscrito un convenio con el Banco Unión S.A. como banco público, habilitándolo para la compra de dólares del sector exportador con un tipo de cambio que se ubica dentro del spread (diferencial cambiario) vigente”, dijo en contacto con EL DEBER.

Déficit fiscal, el enemigo

El investigador económico José Luis Evia, sostuvo que el problema de la pérdida de dólares tiene que ver con el déficit fiscal y por ello, se seguirá perdiendo dólares. Y que si el BCB compra dólares entregará bolivianos, y ese dinero igual será gastado en la economía. Entonces, el exportador en vez de ir a los bancos le venderá al BCB y éste a los empresarios.

“La idea es mejorar un tipo de cambio para exportadores y que genere una mayor exportación de bienes”. Entonces, Evia dice que no ve cómo pueden mejorar las reservas internacionales. “El efecto es pequeño, primero porque son diferencias de centavos y no hay una capacidad exportadora en el país. Ciertamente hay una preocupación por la caída en las reservas, pero desde mi punto de vista no van a tener ningún efecto porque la causa de esto es el déficit fiscal y mientras no se enfrente se seguirán perdiendo divisas”, agregó.

En la misma línea, el economista Gonzalo Chávez recordó que el precio del dólar está fijo desde hace 11 años en Bolivia y oscila entre Bs 6,86 para la venta y Bs 6,96 para la compra. “Como el Gobierno está raspando la olla en divisas, el BCB pagará el límite superior de la banca y pretende con ello atraer incentivos, que pueden verse como una devaluación encubierta. Y por cada $us 100 el exportador recibirá Bs 9 más, esto le costará al ente emisor $us 13 millones por los $us 1.000 millones de la propuesta”.

Sin embargo, Chávez cree que estas ‘medidas parche’ no van al fondo del problema que es el enorme déficit fiscal del Gobierno, “el enorme agujero que se come las reservas”. En este sentido, plantea que se debe atacar el déficit, cortar gastos, racionalizar la inversión y aumentar los impuestos a los nuevos ricos.

“Estas medidas (del Banco Central) de corto plazo, muestran en general desesperación y envían malas señales, gritan a los cuatro vientos que están a la caza de los dólares. Y crear el antecedente de un tipo de cambio diferencial es un camino que no tiene retorno y puede distorsionar el mercado de las divisas como ocurre en Argentina”, agregó el catedrático.

El empresario y político de oposición, Samuel Doria Medina coincide con Chávez al mencionar que “el BCB decidió que habrá dos tipos de cambio: el normal y el ‘exportador’. “Hay que ver cómo evoluciona, pero es un primer cambio en la política económica de tipo de cambio único establecida en 1985. La causa: al BCB le faltan dólares en un mundo adverso”, agrega en sus redes sociales.

Exportadores: más incentivos

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la gerente técnica, María Esther Peña, ve que la medida del BCB es positiva siempre que vaya con otras políticas como la eliminación de las restricciones al sector exportador, porque con $us 14.000 millones vendidos en 2022, es evidente el aporte del sector agroindustrial, forestal, maderero por la venta de productos no tradicionales. Además, considera que las autoridades deben apoyar también con el acceso a las herramientas tecnológicas para ser competitivos en el mercado internacional.

El sector exportador ha sido el más golpeado por el tipo de cambio fijo, en la presentación el presidente del BCB dijo que la venta de dólares es voluntaria, que es rápido el proceso, está exento del ITF, y se hará entre entidades financieras. Se trata de una medida vigente por la gestión 2023.

“Es decir, se envía el dinero por el Banco Unión y el exportador hace la transferencia a su banco”. Peña afirmó que se ha visto la viabilidad y el apoyo del presidente del BCB para atraer las divisas, pero considera que para que ingresen más dólares al país se requiere aumentar las exportaciones y que las importaciones vayan sustituyéndose.

“Las compras externas sumaron $us 4.000 millones, con un crecimiento del 94%, entonces se debe reducir, porque es fuga de divisas. Para ello, se debe apoyar al grupo sucroalcoholero y que YPFB amplíe sus compras de etanol”, señaló Peña.

A su vez, Oswaldo Barriga, titular de Cadex, a tiempo de destacar que se pueda beneficiar el sector exportador con la medida, solicitó a las autoridades presentes en Santa Cruz que consideren la posibilidad de eliminar o al menos reducir el ITF, que es uno de los factores que no incentiva al ahorro en moneda extranjera.