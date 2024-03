Bolivia dejará de facturar $us 700 millones por ya no exportar gas a Argentina

La confirmación de que Argentina dejará de importará gas natural boliviano , como máximo hasta octubre de 2024, va a significar que el país dejará de percibir $us 700 millones.

El cálculo fue hecho por, Raúl Velásquez, experto en hidrocarburos, de la Fundación Jubileo. El analista indicó que en 2023 al vecino país se le exportó en promedio unos 6,3 millones de metros cúbicos (MMm3d) y que eso generó un ingreso para Bolivia de alrededor de $us 700 millones.

“Si se respetaban el acuerdo original el contrato de compraventa de gas natural recién iba a finalizar en diciembre de 2026, pero anta la baja producción gasífera por parte de Bolivia se tuvo que recurrir a diferentes adendas para finalmente determinar que el acuerdo comercial finalizará en junio de la presente gestión, aunque desde Argentina están dispuestos a comprar gas hasta septiembre u octubre, pero no más allá de esos meses”, sostuvo Velásquez.

La autoridad remarcó que todos los contratos tienen un periodo de finalización y que, a pesar de esta situación, autoridades del vecino país mostraron interés de ampliar por unos meses más la compra de gas natural boliviano, aunque Molina no precisó el tiempo ‘extra’ que habría solicitado desde Argentina.

Sobre la deuda de Argentina, se pudo saber que los $us 230 millones que debe, se pagarán en cuotas de $us 57 millones y que se espera pagar la totalidad de la deuda en abril.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló durante la primera audiencia pública del año, que el Gobierno anterior dejó sin pagar $us 230 millones por la importación de gas desde Bolivia, lo que equivale a más de un trimestre.

Al dejar de percibir los $us 700 millones provenientes del merado argentino, Velásquez señaló que se verán afectados la Renta Dignidad, un bono para las personas adultas mayores; el bono Juancito Pinto para los escolares; el bono Juana Azurduy que beneficia a las mujeres gestantes.

Para Velásquez la actual situación es resultado de una caída de la producción gasífera del país que en su mejor momento permitió exportar a Argentina 23 MMmcd y que en la actualidad apenas se le vende al país vecino no más de 6,3 MMmcd.

Carlos Aranda, economista de Populi, sostuvo que este déficit es porque en el país no se apostó por realizar fuertes inversiones para mantener la producción, algo que no se hizo y que provocó que el país no pueda responder a la demanda argentina que cada vez es mayor.