Bolivia: Desde 2021 suman 300 víctimas de feminicidio y buscan asistencia para los huérfanos

La diputada de Comunidad Ciudadana, Pamela Alurralde , señala que por cada feminicidio hay niños y adolescentes que terminan en hogares de abuelos, tíos y otros familiares, en hogares de acogida, o incluso hay casos en los que los hermanos mayores se hacen cargo de la manutención de los menores. Aunque no se cuenta con datos precisos, se estima que hay unos 300 huérfanos de feminicidios.

“¿Por qué es integral? Porque creemos que se debe trabajar en medidas de protección social y atención integral, y porque está dirigida no solo a los hijos e hijas huérfanos de feminicidios , sino también de asesinato, homicidio y suicidio”, manifiesta.