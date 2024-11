Bolivia, el menor PIB semestral en 12 años

Un análisis más profundo revela que el 2,58% de crecimiento acumulado hasta junio no es un indicador de éxito, sino que refleja una tendencia preocupante. La comparación con el 6,97% alcanzado en 2013 muestra una clara desaceleración. Si bien hubo un incremento del 4,81% del primer al segundo trimestre de 2024, este crecimiento no es suficiente para cumplir con las expectativas del gobierno de alcanzar un PIB a precios constantes de $us 52.833 millones para finales de año. Hasta ahora, solo se ha logrado el 47,48% de esta meta.