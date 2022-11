Bolivia, el paísque sigue llegando tarde al diagnóstico de la diabetes

“Así somos las personas, descuidadas, queremos cerrar la tranca cuando el burro ya se escapó, me pesa mucho no haberme cuidado”, suspiró Rosmery Infante.

Ella no es un caso excepcional. Según los expertos, prácticamente no hay síntomas en la pre diabetes , que permitan alertar sobre el riesgo de ser paciente diabético.

Incluso dijo hay muchas mujeres que se embarazan y no se conocían como diabéticas, lo que deriva en abortos, malformaciones fetales, etc. Resaltó que, por más que se haga un diagnóstico, si el paciente no recibe la medicación adecuada, no sirve de mucho.