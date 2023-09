Bolivia en el VAR

La cosa no es definir una estrategia técnica o un posicionamiento táctico del equipo para derrotar al adversario en cancha. No, qué va. Acá el mejor jugador es la billetera que gambetea la moral y anota el tanto de la vergüenza en las redes de una cultura de la corrupción definitivamente extendida en absolutamente todas las direcciones.

Somos un país tolerante con el delito. Nos acostumbramos a convivir con las mafias. El narcotráfico no nos hace mella, ni nos sorprende. Que despegue un avión con droga ya es rutina, que la cocaína circule por los bares, colegios y discotecas también. La riqueza inexplicable no nos incomoda, con tal que pague. No hay cicatriz que no se pueda disimular muy bien si tenemos a mano el maquillaje de la opulencia.

Pagamos coimas, como pagamos la entrada al cine. No hay fallo judicial que no se pueda torcer, ni impuesto que no se pueda eludir, siempre y cuando invoquemos el artículo $us 20 o el de una denominación más grande. La cuestión es tomar el atajo de la avivada para ahorrarse el camino de las normas. “Puede aprovechar” en esto o en el otro. No hay límite.