Bolivia enfrenta un cambio de juego y de ciclo político

Parafraseando a Juan Rulfo, la muerte no se reparte como si fuera un bien, pero sería muy conveniente para todos los bolivianos que a más de uno le llegue su carta con la calva.

No habrá vítores ni abrazos. No habrá pechos henchidos de orgullo o victorias inflamadas, cuando llegue ese nuevo o nueva jugadora y proceda con el cierre de un ciclo político nefasto para cada uno de los bolivianos. Sólo habrá estupor y mucho temor por no saber qué vendrá y cómo será el ajuste severo que se debe ejecutar para salir, en algo, del abismo en el que nos arrojaron estos políticos nefastos y fariseos.