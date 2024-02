Bolivia, entre el bukelismo o el mileísmo

En este escenario, no están descabellado afirmar que la política ha involucionado. Se ha degradado y durante más de 50 años, los líderes políticos tradicionales, con una mirada obtusa y ombliguista, despedazaron la confianza, el rédito político, el manejo de la cosa pública y la administración de las arcas públicas. Dinamitaron todo. Y, ellos, sobre los cartuchos, le prendieron fuego y saltaron por los aires en su imbecilidad. Y no se entiende porque a algunos les sigue enamorando esa testarudez ideológica cuando sabemos que es un mentidero.

Quizás, debemos precisar que el populismo carece de signo político. No es exclusividad del masismo zurrón, ni la derecha desvaída. Esta clase de política no es, como llaman algunos, pintada de unos y no de otros. Todos están embadurnados en la misma mermelada de la mediocridad. Es una especie de virus que incuban las democracias endebles y que, una vez empozadas con la cicuta, esto fantoches hacen todo para perpetuarse. Y, su sola presencia, es, sin duda alguna, el síntoma de la crisis del ejercicio de la política manoseada, ideológicamente polígama, acomodaticia, narrada siempre desde experiencias diversas, a veces contradictorias. Es, sin duda, una de las drogas que sigue inyectándose en las venas de las democracias de la que muchos políticos son adictos y con quienes no se puede entablar ni siquiera una palabra decente.