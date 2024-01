Bolivia está entre los países que tiene la gasolina más barata

Desde ese año en Bolivia se paga a Bs 3,74 por el litro de gasolina (equivalente a $us 0,540) y Bs 3,72 ($us 54 centavos) por el litro de diésel.

Por ejemplo, en Uruguay se vende a $us 1,934, en Chile a $us 1,441, en Costa Rica a $us 1,425, en México a $us 1,423, en Perú a $us 1,360 y en Brasil a $us 1,150 el litro de gasolina.