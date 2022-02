Bolivia está sin embajadores en tres países sudamericanos

Escucha esta nota aquí

En Colombia, Brasil y Paraguay no existe representación diplomática boliviana al más alto nivel. En esos países todavía no se designó a los embajadores, a pesar de que existen problemas por resolver. Brasil es un caso preocupante, ya que es el principal socio comercial en la región. Además, recientemente la Policía admitió la presencia de los grupos delictivos brasileños Comando Vermelho y PCC disputando el mercado de la droga en la frontera.

El último embajador en Brasil fue Wilfredo Rojo Parada, quien fue designado en la gestión transitoria de Jeanine Áñez. Ahora, según el portal oficial de la Cancillería de Bolivia, el máximo representante en esa delegación es Faleg Valdez Copas, quien ocupa el cargo de primer secretario.

En la página de Facebook de la delegación diplomática en suelo brasileño se muestra las actividades de Valdez Copas. Una de ellas fue la reunión con residentes bolivianos en el festejo patrio.

En el gobierno de Evo Morales el último embajador boliviano en ese país fue José Kinn, quien antes fue su ministro de Obras Públicas. Además, el exmandatario designó en ese cargo a varios políticos, entre ellos a José Gonzales y Jerjes Justiniano.

Brasil es el principal socio comercial de Bolivia por la venta del gas natural y otros productos, como textiles y granos. Los principales destinos para las exportaciones durante el primer semestre de 2021 fueron: Brasil, India y Argentina; mientras que entre los principales proveedores de Bolivia se encuentran: China, Brasil y Argentina.

Pedidos de designación

En la oposición piden al Gobierno cubrir los cargos acéfalos en los países donde no hay embajadores. El diputado Alberto Astorga cuestionó que la mayoría de los representantes bolivianos en el exterior no tengan carrera diplomática y sean políticos “vinculados” a Evo Morales.

“Pasamos vergüenza con el caso de Mario Cronenbold en Paraguay y hasta ahora no hay un representante en ese país. Si no me equivoco pasa lo mismo en Brasil, que es el principal socio comercial de Bolivia y es donde deberíamos tener la más alta representación”, dijo Astorga.

En Paraguay también el cargo de embajador boliviano está acéfalo. Mario Cronenbold fue destituido el 4 de noviembre de 2021 y desde esa fecha Bolivia no tiene alta representación en territorio paraguayo. Cronenbold fue cesado de sus funciones por un video que colgó en sus redes sociales en el que se burlaba de las tradiciones paraguayas. Horas antes de su dimisión, la Cámara de Diputados de Paraguay lo declaró persona no grata.

Se conoció que ahora figura un exviceministro de Evo Morales como el candidato favorito para ser embajador en Paraguay.

Cronenbold avanzó muy poco en la misión de hacer realidad Puerto Busch para contar con una salida por el Atlántico. El nuevo diplomático debe perfilar como objetivo principal el uso de la hidrovía Paraná-Paraguay.

El diputado paraguayo Walter Harms, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, en contacto telefónico con EL DEBER, consideró a Bolivia como un país importante en la relación diplomática y alentó para que pronto el país tenga un embajador.

“Yo había manifestado que la Cancillería de Bolivia tuvo una decisión soberana sobre la situación de este señor (Cronenbold), la respetamos y ahora hacemos votos para que la relación de ambos países hermanos pueda seguir en un alto nivel”, dijo Harms.

En Colombia tampoco hay registros de la llegada de un nuevo embajador boliviano en ese país. En el portal de la Cancillería no publican ningún nombre. El último embajador en la gestión de Evo Morales fue Edmundo Polo, dirigente minero y exdiputado.

En Colombia se encuentra detenido el expolicía Omar Rojas, reclamado en extradición por EEUU acusado de narcotráfico.

