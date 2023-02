Bolivia festeja con devoción, cultura y mucha alegría

Bolivia es famosa por su Carnaval, que llena de cultura, devoción y alegría cada rincón del país.



A pesar del frío, La Paz, Oruro y Sucre saben cómo sacarle el jugo a toda la festividad. En su agenda hay entradas folclóricas, corsos y hasta la tradicional ch’alla.



Mientras tanto, Tarija y Cochabamba no se quedan atrás. La población alista sus trajes bordados a mano y carros alegóricos para recorrer las calles. Además, también se juega con agua y espuma.



Fe y baile en estas fiestas



En Oruro, la capital del folclore, mañana se vivirá la Gran Peregrinación al Socavón, que empezará a las 8:30 y se extenderá hasta la madrugada. Allí, en la avenida 6 de Agosto, 52 conjuntos y fraternidades danzarán durante casi cuatro kilómetros hasta llegar al santuario de la Virgen del Socavón.



Una comitiva de Santa Cruz, integrada por Jhonatan Arteaga, Nicole Rosell, Andrés Salvatierra, María Ingrid Rivero, Luhan Ortiz, Lucía Gala, Alexis Dessard y Paúl Pereyra, viajarán a Oruro para bailar con los Caporales San Simón bloque Santa Cruz. Este grupo ilustra nuestra portada.



Al día siguiente, el domingo, vuelve la entrada del Carnaval de Oruro al mismo lugar, pero los danzarines adornan sus trajes con globos y serpentinas con el fin de dar un ambiente más festivo y sin el ingrediente de la devoción.



El lunes habrá el Día del Diablo y del Moreno, en el que se realizará la demostración y relato teatralizado del significado de las danzas de la diablada y la morenada. Y la fiesta cierra con el martes de ch’alla.



Otro lugar donde se festeja a lo grande es Sucre; el domingo, desde el mediodía, las comparsas saldrán a las calles para concentrarse en la zona del cementerio con banda.



Tradición y color



Los chapacos carnavalean a todo dar, ellos tienen una cita este domingo, desde las 14:00, en su gran corso. Como es tradición, los carnavaleros se presentan con trajes alegóricos, carros decorados y la diversión característica de los tarijeños.



Ya el lunes sigue la fiesta con la elección de la reina del Carnaval Campesino. Además, tienen como costumbre la visita a las campiñas chapacas y todo acaba el martes con el Día de la Albahaca.



Entradas de alegría



A pesar del frío, los paceños no se quedan sin celebrar; el corso infantil será mañana, desde las 10:00, desde la plaza del Obelisco hasta la del Estudiante. El domingo, a las 12:00, arrancará la Farándula de Pepinos y Comparsas, con un colorido desfile que irá desde la av. Montes hasta la calle Wenceslao Argandoña. El lunes, en el mismo recorrido y desde las 11:00, se vivirá la Jisk’a Anata, una entrada tradicional autóctona, y no puede faltar el martes de ch’alla.



Por último, en Cochabamba se vive el Carnaval de la Concordia; este domingo, desde las 8:00, el público tiene una cita en la plaza Colón, donde se llevará a cabo el corso infantil, y, por si fuera poco, la novedad es el corso de mascotas, donde los peluditos mostrarán su simpatía y el ingenio de sus dueños para vestirlos. Esta actividad es organizada por la Alcaldía de la Llajta.



Y, allí, las fiestas cerrarán con broche de oro con el Corso de Corsos, el 25 de febrero, desde las 10:00. Lo encabezará la reina del Carnaval Alexandra Rocha y mostrará todo el color de las fraternidades y grupos folclóricos.