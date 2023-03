El presidente de Chile, Gabriel Boric, flanqueado de militares y políticos en la frontera con Bolivia, exige a nuestro Estado reconducir migrantes indocumentados, llamando a un diálogo para efectivizar protocolos de recepción de migrantes irregulares de distintas nacionalidades, imponiendo una normativa unilateral que no tiene ningún efecto bilateral o internacional; problema complicado, que se constituye en un tema de estudio complejo que requiere ser abordado desde diferentes ángulos con un diálogo multilateral, buscando soluciones mancomunadas en base al respeto de los derechos humanos de los migrantes con los Estados origen del problema, no siendo Bolivia la causa principal de los desplazamientos migratorios; pero las desavenencias van más allá, parlamentarios chilenos indican que todo esto tiene relación directa con los intereses marítimos que tenemos con Chile, lo que conlleva a pensar que la política chilena quiere relacionar a su conveniencia los temas controversiales con Bolivia para que tengan una connotación relacionada a nuestro derecho irrenunciable de volver a las costas del Pacífico, lo que me hace afirmar elocuente y a viva voz para que se entienda bien, para los bolivianos el tema marítimo no es una aspiración, es un “derecho” y refrendaremos las veces que sea necesario que: “Bolivia jamás renunciará a su mar”.