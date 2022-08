Bolivia pagará este año un 53% más de deuda externa respecto a 2021

Hasta fines de este año, el Estado boliviano pagará $us 1.265 millones por el capital, intereses y comisiones de su deuda externa, un 53% más respecto a 2021, cuando se desembolsaron $us 826 millones por los mismos conceptos, informó el Banco Central de Bolivia (BCB).

Del total a pagar, “$us 1.021 millones (80,7%) corresponde a capital y 243 millones (19,2%) a intereses y comisiones. Al respecto, es necesario aclarar que, para el servicio proyectado correspondiente a los títulos de deuda, $us 500 millones corresponden al pago del Bono Soberano Bolivia 22”, indica el Informe de la Deuda Pública Externa al 31 de diciembre de 2021, publicado ocho meses después de concluida esa gestión.

Según datos del BCB, la deuda externa mantuvo una tendencia ascendente estable desde 2008 ($us 2.505 millones) hasta 2016 (7.267 millones), pero comenzó a acelerarse desde 2017 (9.428 millones) hasta llegar a $us 12.589 millones a julio de 2021.

Sin embargo, esa última cifra solo aumentó a $us 12.697 millones a diciembre de 2021, luego de que en mayo de esta gestión el ente emisor aprobara una resolución a través de la cual excluye de la contabilización de la deuda externa del país las asignaciones y depósitos efectuados del FMI, BID, BIRF, IDA, Fonplata y MIGA.

René Martínez, analista de presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, sostuvo que, “si no se hubiera hecho este cambio de registro contable, el crecimiento de la deuda externa hubiera sido de aproximadamente $us 600 millones”, es decir, habría llegado a casi $us 13.300 millones.