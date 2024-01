Bolivia pasará de país exportador a transportador de gas argentino

No obstante, Enarsa informó el 30 de agosto, que YPFB les notificó que quería firmar un contrato interrumpible, según las posibilidades de la petrolera boliviana, pero eso ponía “ en riesgo el abastecimiento del norte argentino ” . Contrato de reversión

La obraes financiado por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) con un crédito de $us 540 millones .

Raúl Velázquez, especialista en hidrocarburos, explicó que si bien la reversión este ducto, significa para el Estado una oportunidad para ser un transportar del gas de Vaca Muerta, no se compara, en términos económicos, con exportar el producto.

“Cualquier país que tenga los recursos que tiene Argentina, pues va a querer ser autosuficiente. Es como que yo te diga que tengo suficiente petróleo en Bolivia, pero tengo ganas de seguir importando diésel. No lo vas a hacer”, sostuvo.

El ejecutivo sostuvo que la reversión tiene un efecto positivo porque el país se concentrará en venderle gas a Brasil y no solamente gas boliviano, sino también gas argentino.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó que la declinación en la producción de gas se debe a que desde el año 2016, el Estado no invirtió lo suficiente pese a que diferentes estudios de la estatal plantearon acelerar la inversión, pero la anterior administración hizo caso omiso a estos reportes.

Para este año, la estatal YPFB informó la inversión en hidrocarburos llegará a los $us 277 millones. De ese total un 53%, es decir $us 159 millones, será destinado a 22 proyectos de exploración para revertir la curva de declinación que no fue atendida durante los anteriores gobiernos y data de 2015.