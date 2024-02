¡Bolivia precisa dólares, cientos de millones de dólares!

No todo es color de rosa en esta vida, definitivamente no lo es, hay buenos y hay malos años para todo. En efecto, el 2023 no fue una buena gestión para el comercio exterior boliviano, ya que según un último Informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta noviembre del pasado año el valor de las importaciones había superado al de las exportaciones, con un saldo negativo en la balanza comercial luego de tres gestiones consecutivas de superávit.

Que las exportaciones de un país, literalmente, se pueden derrumbar en un santiamén, no así las importaciones que resultan vitales para producir bienes y servicios, tanto en función del mercado interno como externo. En el caso de Bolivia, más del 80% del valor de importación tiene que ver con la compra de combustibles, insumos, bienes de capital y equipos de transporte que no se pueden dejar de importar porque afectaría no solo a la inversión en maquinaria y tecnología, p. ej., sino, también, al abastecimiento interno, la exportación y el crecimiento, provocando una disminución del empleo, la posible subida de costos de producción, precios de bienes y de servicios, de ahí que el impacto no sería solamente para algún sector en particular, sino, para el país en su conjunto.