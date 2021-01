Bolivia recibirá 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 de AstraZeneca en febrero

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce Catacora anunció ayer en Pando que en febrero llegarán al país “casi un millón de vacunas” contra el Covid-19 provenientes del mecanismo Covax.

“Durante el último tiempo hemos venido negociando con la Organización Mundial de Salud la llegada de vacunas contra el Covid-19 del mecanismo Covax (de acceso mundial de vacunas) buscando ser priorizados en la entrega y reparto de las mismas. En febrero vamos a recibir casi un millón de vacunas”, expresó el mandatario. Posteriormente tuiteó: (...)Las gestiones que realizamos en menos de tres meses, nos colocan entre los cuatro países beneficiados con el mecanismo COVAX impulsado por la #OMS.

El vicecanciller Benjamín Blanco detalló que, si bien no se conocen las fechas del arribo de estas vacunas, confirmó que serán 900.000 dosis de AstraZeneca-Oxford, provenientes del Instituto Serum (India) y 92.430 dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Inc. De acuerdo a Cancillería boliviana es la cantidad “indicativa” de dosis notificada esta mañana (ayer) de la Oficina de COVAX Facility.

Este lote pertenece a la primera entrega de vacunas del sistema Covax. Este mecanismo intergubernamental se desarrolla con otros países como modo cooperante con quienes no tienen posibilidades económicas de desarrollar negocios a gran escala.

Unas 400 millones de dosis se distribuyen entre 190 países que forman parte de este sistema. “Tenemos el compromiso que se nos done el 20% respecto a la población del país, unas 5,1 millones de dosis.

Moscú, Buenos Aires, El Alto

El Centro Gamaleya, a través del Fondo Ruso de Inversión, le comunicó a Bolivia que un avión argentino iba a buscar un lote de Sputnik V para su país y que podrían aprovechar el vuelo para traer, de esta manera, su primer lote de vacunas.

Luego de tomar contacto con las autoridades argentinas y coordinar los costos y la logística necesaria que implica recoger la carga nacional al aeropuerto del vecino país, se dio inicio al operativo. Así se dio la posibilidad más factible y práctica para que Bolivia pudiera tener antes del 31 de enero las primeras vacunas anticovid.

Días antes, el contacto telefónico entre los presidentes Luis Arce y Vladimir Putin posibilitó que el lote de 6.000, en primera instancia, se triplicara a 20.000 en formato de cuatro contenedores (5.000 cada uno). Las gestiones del Fondo Ruso y las embajadas de ambos países hicieron el resto.

En esa conversación del martes 19 de enero ambos mandatarios se comprometieron a retomar la agenda para “el desarrollo y la cooperación bilateral constructiva”, según el presidente ruso. Para el vicecanciller boliviano, Benjamín Blanco, presente en la reunión, “esta llamada consolida la voluntad de ambos países de poder reanudar las relaciones bilaterales”.

De este encuentro virtual también se acordó fortalecer otras iniciativas de cooperación, que se habían congelado, como el reinicio del proyecto del Centro de Energía Nuclear. Según la Cancillería nacional, la agenda bilateral consiste en 40 proyectos que trata la comisión mixta intergubernamental ruso-boliviana. Blanco Ferri confirmó que lo más próximo “es la conclusión inminente de los trámites para lograr el ingreso de carne boliviana al mercado ruso”.

Los aviones van y vienen



El Airbus 330-200 con matrícula LV-GIF, con la denominación ARG1063, aterrizó el jueves en Ezeiza, Argentina, pasado el mediodía local, con 220.000 dosis de vacunas rusas, tras haber partido de Moscú el día anterior a la 1:20 (hora local), 18:20 de Bolivia. Vuelo directo Moscú-Buenos Aires. Un par de horas más tarde un avión de BoA estaría recogiendo su recado.

Bolivia ahora debe recibir, según contrato, 1,7 millones de dosis hasta el 31 de marzo.

“Es probable que nosotros despleguemos ya nuestros aviones para poder aprovechar todo el espacio”, dijeron en Cancillería. Los envíos deberán contener lotes de vacunas de acuerdo a la capacidad de las aeronaves, que podrían alcanzar a 600.000 dosis en aviones de gran porte, como el mencionado anteriormente. Ahora se negocian las próximas entregas de vacunas Sputnik V, aunque no se tiene todavía una fecha de llegada.

Todos quieren vacunas

Ante la alta demanda de vacunas, las farmacéuticas están en apuros para cumplir a tiempo sus contratos. AstraZeneca, por ejemplo, comunicó que entregaría un 60% menos de dosis en el primer trimestre a países de la Unión Europa, a lo que la UE respondió que, controlará a las farmacéuticas no solo por sus compromisos, sino también a quiénes venden sus vacunas, y en caso de incumplimiento de entrega no permitirá que salgan de Europa.

Pero si bien la demanda mundial, no solo de la mencionada farmacéutica, sino también de la Sputnik V, ha crecido en los mercados (hay 50 países que han presentado su voluntad de poder iniciar negociaciones para adquirir esta vacuna), el Gobierno nacional confía en el cumplimiento de los plazos de entrega.

“Cuanta más demanda existe, es cada vez más difícil acceder, pero nosotros tenemos un contrato que establece ciertas cantidades de dosis. Existe muy buena voluntad política por parte del Gobierno ruso y eso coadyuva mucho. Estamos seguros que no vamos a tener estas dificultades”, dice el vicecanciller Blanco, y agrega que, además de los 5,2 millones de vacunas Sputnik V, se hizo una reserva de 3 millones de vacunas adicionales, que requiere de una confirmación anticipada de 45 días antes de finalizar el contrato, es decir antes del 31 de mayo.

Vacunas chinas

El jueves de la semana pasada el presidente Arce conversó telefónicamente con su par de China, Xi Jinping. Uno de los temas abordados fue también el de las vacunas contra el coronavirus. En Cancillería informaron que las posibilidades para la oferta que hoy tiene de sus vacunas están abiertas para posibles nuevas negociaciones.

“La CoronaVac, fabricada por la compañía biofarmacéutica Sinovac, es una de ellas, pero hay otras vacunas que se han desarrollado y que están en fase III, como, por ejemplo, la Sinopharm y CanSino Biologics. Es muy probable que iniciemos alguna negociación con estas empresas. Por parte del Gobierno chino existe toda la predisposición y vamos a comenzar con estos trabajos”, dijo el vicecanciller.

Pruebas de antígeno nasal

Este fin de semana, Bolivia recibirá un lote de 500.000 pruebas de antígeno nasal para realizar un diagnóstico de Covid-19 en pocos minutos (15). Ya se había recibido el 10 de enero, procedente de Seúl (Corea del Sur), un lote de 650.000 pruebas. En total el país adquirió 1,6 millones de test dentro del marco del Plan Nacional de Lucha Contra el Coronavirus en Bolivia.

La dinámica de las gestiones para conseguir pruebas y vacunas para combatir al Covid-19 no da tregua.