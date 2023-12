Bolivia sufre una crisis de derechos humanos

Su estado crítico no ha conmovido a las autoridades judiciales ni de Gobierno. Vaca pudo constatar que Apaza está inválido, no puede levantarse de la cama y depende de otros presos para todas sus necesidades. Además de esto, advierte que tiene la glicemia alta y puede entrar en un coma diabético en cualquier momento, pero se le ha negado la atención médica que sus abogados solicitaron. Más grave todavía, porque en este momento no está tomando ningún tipo de medicamento pese a su estado delicado.