Bolivia venderá gas a Argentina desde $us 8,5 por millón de BTU

Hasta 3 MMm3/d Argentina pagará $us 8,5 por millón de BTU, el exceso le costará $us 17,32 por millón de BTU, con un precio ponderado aproximado de $us 12 por millón de BTU, según el informe de Royón del 9 de diciembre. YPFB seguirá siendo proveedor de gas natural al menos en 2024, bajo ambas modalidades, tal como acordó con Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa).