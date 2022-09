Bomberos forestales agotados y con carencias enfrentan el creciente fuego en los bosques cruceños

Cuatro instructores de Quebracho no dudaron en trasladarse hasta allí y desde hace cinco días apoyan a los guardaparques y otros brigadistas que combaten el fuego.

En las labores también se exponen a accidentes fortuitos, por lo que necesitan de ambulancias y paramédicos para una atención inmediata. El lunes, Marcos Javier Monasterio Salvatierra, uno de los bomberos de Quebracho, en su afán de abrir brechas sufrió un corte en la pierna por la manipulación de un machete. Afortunadamente la herida no fue de gravedad , pero tuvo que ser evacuado hasta Puerto Suárez para recibir atención médica.

La indumentaria Las botas que usan los bomberos son las que más rápido se deterioran, porque ellos pisan las brasas. Además, los uniformes se desgastan con facilidad, porque algunas chispas también los queman y no todos tienen el material adecuado y a veces no pueden ni siquiera cambiarse de ropa.

El grupo nació en 2019 durante la mayor catástrofe por los in cendios forestales y ahora lo conforman 50 jóvenes concepcioneños.

Señala que están mejores organizados para enfrentar el fuego porque trabajan de la mano con los grupos de bomberos y reciben el apoyo logístico y la dotación de herramientas de la Alcaldía, la Gobernación y la Subgobernación; pero cada vez se e nfrentan a condiciones medioambientales más adversas, porque el bosque está más seco y no hay conciencia de algunos agricultores que llegan de otros lados y desconocen que se debe esperar la segunda lluvia para chaquear.

Aclara que no es de las personas que culpa a las autoridades por las necesidades, pero dice que el grupo no tiene uniformes del mismo color y algunos no son del material adecuado, porque la indumentaria la recibieron en distintas donaciones y de diferentes instituciones.