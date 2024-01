Bomberos: No hay control para evitar los incendios en mercados

Molestia en los bomberos Álvaro Castillo, de la Unidad Urbana de Bomberos al Rescate (UUBR), afirmó que los mercados se queman por falta de conciencia, porque no tienen control, porque la separación de puestos no es la adecuada, hay mucho material almacenado, malas conexiones, y falta una constante supervisión.

“Construir es un gasto para ellos y para las autoridades. Como tenemos concejales que son gremiales, que viven de sus asociados, que los mantienen ahí políticamente, se van por el discurso lastimero de que ‘pobrecitos, no podemos exigirles’. Entonces, si no solucionamos el tema de fondo, seguirán los siniestros gracias a que tienen material combustible del que se alimentan”, criticó.

Cree que la mayoría de los mercados no tiene una red contra incendios, y si la tienen, la gente no la sabe usar. “Por ejemplo, en Los Pozos tenían la red, pero no tenían habilitadas las bombas, y las mangueras las tenían a un lado, y el encargado de las bombas no estaba. En el incendio del Plan 3.000, el hidrante estaba dentro de una caseta, y lo vimos después del siniestro”, explicó.