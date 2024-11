Brigada renovó directiva tras un año de demora y en medio de tensiones con ‘camachistas’

En medio de una elección cuestionada por el bloque ‘camachista’ y que en la previa casi se va de las manos entre dos diputados del partido de Gobierno, se eligió ayer por mayoría a la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña. La diputada disidente de Creemos Laura Rojas tomó la posta por el periodo 2024-2025.



La elección se da después de que el presidente saliente, Richard Ribera, estuvo en el cargo un año por demás de lo establecido (debió dejar la presidencia a los ocho meses) y con cinco convocatorias fallidas durante este tiempo a los jefes de bancadas. A ese contexto se suma las duras críticas que recibió la institucionalidad cruceña por parte de la ciudadanía, ante su inacción a iniciativas de proyectos de ley, con un edificio legislativo deteriorado y falta de pronunciamiento a la coyuntura política como la falta del carburante y el incremento de la canasta familiar.



Después de tomar juramento, la nueva presidenta de la Brigada Parlamentaria, habló con EL DEBER y aseguró que el principal problema que rige en la región es la falta de unidad y que existe un obstáculo hacia el diálogo y consenso. En esa línea, anunció que la nueva directiva trabajará de inmediato con las autoridades electas y rearticular así la institucionalidad cruceña.



“No hay peor error de no intentarlo. Nuestras primeras acciones será recuperar las alianzas con la institucionalidad, trabajar en conjunto y a través del diálogo hay entendimiento. Somos cruceños, amamos la institucionalidad, nos levantamos a través de las cooperativas, no podemos desconocer esos resultados”, afirmó Rojas a este rotativo.



De hecho, la nueva presidenta aseguró que buscará generar una agenda de trabajo con el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, el alcalde Jhonny Fernández, el Comité Cívico y los empresarios cruceños.



Dejó en claro otras acciones, como la de “sacar los trapitos al sol de la anterior gestión” y, por otra parte, no acudir al cabildo convocado por Ribera y otros actores para el 4 de diciembre.



Horas más tarde, uno de los primeros en salir a felicitar a la nueva directiva fue Fernando Larach, presidente de la entidad cívica, quien matizó que se “debe recuperar a la institucionalidad”.



“Hemos tomado contacto con la nueva presidenta de la Brigada y hemos comprometido a coordinar una fecha para una reunión y generar proyectos de ley que beneficien a la región”, remarcó el cívico.