Buscan condiciones mínimas para iniciar operaciones en la planta de litio

Las obras que se realizan en la planta de carbonato de litio en Llipi (Uyuni-Potosí) buscan dar las mínimas condiciones para su funcionamiento, mientras eso no suceda, la factoría no será inaugurada para una producción comercial.

Así lo indicó, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías, que sostuvo que no se puede inaugurar una planta que no tenga las condiciones mínimas para poder arrancar, “creo que más bien esto demuestra la responsabilidad de la gestión de nuestro presidente Arce que no realiza decisiones por cuestiones políticas sino técnicas y vamos a poner en marcha una planta que sí funcione y cumpla con su objetivo”, precisó Molina.