Buscar otra estrategia ante la dilación

La dirigencia política, el Gobierno, los parlamentarios y los liderazgos cruceños están demostrando no estar a la altura de la ciudadanía; demuestran sus serias limitaciones para los roles que cada uno de ellos ocupa, y se están aplazando en el manejo de una crisis que hoy ingresa al día 33 de un paro indefinido, inédito, pero también desgastado.

Para comenzar, la oposición no pudo haberlo hecho peor al presentar nada menos que cinco proyectos de ley. Incapaces de trabajar, de coordinar y de ponerse de acuerdo entre ellos y más preocupados en sus propias mezquindades pequeñas, le dieron al Movimiento al Socialismo (MAS) el argumento perfecto para justificar los retrasos, que es lo que más le interesa al partido gobernante.

En La Paz, el MAS hace su juego paciente de perder tiempo porque preside la Comisión de Constitución, que no avanza nada. No le interesa la ley, juegan al desgaste del paro indefinido cruceño, no muestran ningún interés ni se conmueven ante el ya largo sacrificio de los ciudadanos.