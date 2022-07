Cabecillas de ataque a Las Londras lideran otra toma y la Policía pide protección

Inaudito. Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza acusados de liderar la toma ilegal de tierras en Las Londras, secuestrar, torturar y amenazar a un grupo de periodistas, vuelven a encabezar un avasallamiento. Lo sorprendente es que la Policía informó que no puede actuar por falta de seguridad. Los sindicados tenían detención preventiva, pero fueron liberados por el juez cautelar de Guarayos, Roberto Hurtado, que no quiso contestar al ser consultado por EL DEBER.