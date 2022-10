Cabildo, ciudadanía y sociedad civil

Por ello, es tan significativo que tanta gente apoye la demanda de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2023, el cual en realidad debía efectuarse el 2022. Muchos analistas y políticos del país no entienden cómo esta demanda moviliza tanto a la sociedad cruceña, criticando que solo significará algunos diputados más y recursos adicionales, que serán administrados principalmente por los alcaldes, los que además no han demostrado la mejor gestión pública.

Efectivamente, eso es lo más profundo de la unidad demostrada por la gran mayoría de la comunidad cruceña alrededor de la demanda del Censo para el 2023 y la aplicación de sus resultados a partir del 2024, tanto en lo político como en lo económico. Aunque el ciudadano común no aspira a estar entre esos nuevos diputados o no forma parte de las organizaciones políticas que compiten por administrar esos municipios, la gente siente que ya no se puede aceptar que Santa Cruz no reciba el trato que le corresponde, nuevamente, en lo político y en lo económico, y esa sensación de injusticia, en el trato recibido, y de justicia, en la reivindicación planteada, marcará la relación entre Santa Cruz y los administradores del Estado nacional durante los próximos años y quizás décadas, hasta que se acepte y respete esta nueva visión de lo que significa la modernidad para Bolivia en el siglo XXI.