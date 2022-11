Cabildo de Santa Cruz

Esa debería ser la visión de los actores políticos, cívicos, sociales. Pero, ha habido una coincidencia, por ejemplo, entre los operadores del Gobierno y la conducción cívica cruceña de regionalizar el cabildo. Basta ver las declaraciones de voceros del Gobierno y de organizaciones sociales afines al MAS para darse cuenta de que no han comprendido la dimensión de este fenómeno como algunos de los “mandatos” que los cívicos han sacado, como aquella de dar un plazo a los departamentos del país para ver si están o no con Santa Cruz.

Es necesario comprender que en la movilización estaba el país, y no solo como presencia activa de migrantes de los diversos departamentos a Santa Cruz, sino porque aún desde afuera se tenía la convicción de que ese es el camino.

Haciendo un parangón, ese papel cumplió, en diferentes etapas de nuestra historia, La Paz. Ahí se definía, con aciertos y errores, el destino del país, no solo porque cobijaba a ciudadanos proveniente de los demás departamentos, sino que su dirigencia sentía que expresaba los interese del país y no tenía que pedir adhesión alguna porque sabían que la tenían y si no, el decurso de los acontecimientos lo haría.