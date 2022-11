Cabildo definirá si el paro continúa tras la aprobación del decreto del censo

En el único contacto con los medios, al mediodía, dijo que hasta no tener un decreto firmado la propuesta del presidente Luis Arce sigue carente de garantías. “Podrá haber hablado de una fecha, pero lo más importante para nosotros siguen siendo los resultados, porque creemos que los resultados parciales no nos garantizan que el Gobierno pueda cumplir. Entonces no queremos tomar una decisión sin tener una garantía para poder transmitirle al pueblo la verdad”, dijo el cívico.