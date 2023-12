Cada vez más allá que acá

Aunque no es la primera vez que nos referimos al tema, es bueno recordar que: la democracia “iliberal” es “un sistema de gobierno en el que, aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real debido a la falta de libertades civiles; por tanto, no es una “sociedad abierta”. Hay muchos países “que no están clasificados como “libres” ni “no libres”, sino como “probablemente libres”, que se encuentran en algún lugar entre regímenes democráticos y no democráticos”.