Cae la directora del Jardín Botánico por presunta corrupción y la Fiscalía investiga

Pero según la denuncia más reciente, los funcionarios fueron contratados en octubre, pero recibieron el pago correspondiente a la planilla de septiembre, es decir, por un mes en el que no trabajaron porque aún no fueron contratados.

Fórfori, señalan los afectados, les pidió “devolver” esa plata, pero a una cuenta particular. “Si se hubiese tratado de un error administrativo, ese dinero deber ser depositado en una cuenta fiscal y no sucedió así”, afirmó Alberti.

“Se les ha depositado sueldos de meses que no han trabajado, que no eran parte de la Alcaldía, han recibido los sueldos autorizados por el Jardín Botánico, autorizados por la secretaría de Finanzas, por el alcalde Jhonny Fernández, y se les han pedido que esa plata la depositen en cuentas bancarias privadas”, enfatizó luego Medrano.

“Yo necesito pagar a gente y hay que buscar la manera y para hacer lo justo, tenemos que mentir, así de sencillo”, se la escucha al momento de solicitar los recursos previamente depositados.“Usted cree que yo voy a adivinar que va haber gente que me va a traicionar y que me va a tirar con la lanza por detrás, o sea vos estás mordiendo la mano a quien te dio de comer. Esto no es matufiada y por su culpa toda esta gente se va a quedar sin trabajo”, añade Fórfori, según el testimonio de uno de los afectados por esos cobros.

Ante este escenario, Bernardo Montenegro, el director jurídico de la Alcaldía, advirtió que las investigaciones también pueden implicar a concejales de la oposición que buscaron acuerdos con Jhonny. “Hay que decirle al concejal Medrano que diga si tenía cuotas de poder; si fue o no en su momento a la Quinta Municipal para ofrecerle ser o no aliado del Gobierno Municipal y si tenía, o no, 90 ítems; si era una de las personas que respondía a Comunidad Autonómica el anterior director del Jardín Botánico. Vamos a investigar absolutamente todo. Vamos a investigar las denuncias del cobro del 10% de los salarios que percibían estas personas. Le doy hasta mañana (por hoy) para que diga si es cierta o no esa reunión con el alcalde”, alertó ayer el funcionario de la municipalidad.