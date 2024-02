Cae un 74% la inversión en el sector hidrocarburífero en los últimos nueve años

Analistas consultados indicaron que un de factor que explica esta merma, es la actual regulación del sector mediante la Ley de Hidrocarburos que no alienta la inversión privada y centraliza la actividad en un solo actor: YPFB.



Otro de los factores que impulsaesta desaceleración es la caída en la producción de hidrocarburos. Entre 2006 y el 2014, el país vivió un boom en las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil. Este fenómeno fue acompañado por buenos precios a escala global.



Esto hizo que el país acumule una renta petrolera de hasta $us 6.000 millones. Pero después de esta gestión las inversiones comenzaron a mermar al igual que la producción de gas natural.



Menos presupuesto



Las abruptas reducciones de la inversión se han dado tanto en el sector público como el privado. Desde 2006, el Estado boliviano -bajo la gestión del entonces presidente Juan Evo Morales- tomó control de todos los procesos de producción de hidrocarburos.



Además, estableció nuevos impuestos y una mejor participación estatal en el negocio del gas. Bajo este amparo normativo, la estatal invirtió en 2014, año de pico del boom gasífero, la cifra de $us 1.860 millones, según consta en el plan de inversiones de ese año de la petrolera YPFB.



Nueve años después, la inversión realizada por YPFB llegó a $us 539 millones, lo que equivale a un 81% de los recursos presupuestados el año pasado ($us 668,99 millones).



Una caída similar registró la inversión de las petroleras. Para el 2014, estas compañías invertían $us 1.169 millones, pero en 2023 la inversión apenas llegó a $us 35,33 millones, un 97% con relación al boom gasífero.



En su último informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alerta de una caída acelerada de la inversión extranjera directa impulsada por la desinversión en el sector hidrocarburos.



“En el Estado Plurinacional de Bolivia, en 2022, se registraron entradas de IED negativas (26 millones de dólares), lo que significó una disminución importante con relación a los ingresos recibidos en 2021 (105%)”, señala la entidad internacional.



Más exploración



Durante el año 2023, la estatal YPFB informó que realizó una inversión significativa de $us 539,7 millones en diversas áreas. Este desembolso abarcó actividades clave como exploración, explotación, distribución, transporte, plantas e industrialización, refinación, almacenaje y comercialización de hidrocarburos.



“Del monto total, la mayor inversión es de $us 363,7 millones para exploración y explotación, es decir, un 67% del total, porque la estatal petrolera desarrolla el Plan de Exploración del Upstream con el objetivo de incrementar las reservas de hidrocarburos”, informó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.



La autoridad explicó que en la pasada gestión, también fueron perforados 20 pozos en cinco departamentos del país, como parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU) que desarrolla la estatal petrolera desde el 2021.



“La inversión de YPFB está destinada a producir más hidrocarburos. Estamos poniendo el dinero donde se debió poner antes”, dijo el ejecutivo de YPFB, en clara alusión a la poca importancia que tuvo la exploración durante la gestión del expresidente Evo Morales.



El ejecutivo insistió en que este plan busca revertir la curva de caída de los hidrocarburos, que data desde 2015, asegurar la producción y garantizar el suministro de gas para el mercado interno, industrialización y exportación.



“Además, se busca inversión extrajera para potencializar (las reservas)”, acotó Dorgathen.



En varias oportunidades el titular de Yacimientos, justificó la merma en la producción de gas a la falta de exploración, incluso dijo que, de 2016, el Gobixerno de Morales sabía que tenía que incrementar la inversión en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas y petróleo.



Para este año, la petrolera nacional tiene previsto invertir $us 277 millones. De ese total, un 53%, es decir, $us 159 millones, serán destinados a 22 proyectos de exploración para revertir la curva de declinación.



En la actualidad, la estatal petrolera desarrolla el Plan de Reactivación del Upstream (PRU), el cual contempla 42 proyectos exploratorios en varios departamentos del país para incrementar la producción de hidrocarburos.



Con este plan, YPFB dijo que pretende aumentar las reservas de gas del país en al menos 5 trillones de pies cúbicos (TCF) hasta 2024.



Análisis



El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, explicó que desde hace ocho años las inversiones comenzaron a mermar en el sector, producto de una combinación de factores como el subsidio al barril del petróleo y los altos costos impositivos que deben pagar las empresas privadas, entre otros factores.



En ese contexto, sostuvo que la inversión privada en Bolivia, especialmente en exploración, ha disminuido. Explicó que la escasa inversión proviene de pequeñas empresas, como Vintage y no de las grandes empresas que han visto reducida su participación en proyectos exploratorios.



En cuanto a las razones detrás de la disminución de la inversión, Ríos mencionó factores clave. En primer lugar, apuntó la implementación de impuestos, como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32%, que, en lugar de fomentar la exploración, ahuyentó la inversión. En segundo lugar, mencionó la mal llamada nacionalización, que, según él, condujo a un monopolio controlado por YPFB.



En esa línea, observó que el creciente subsidio al mercado interno, que ha llevado a que las empresas vendan a precios bajos en el país mientras enfrentan mayores costos en el mercado internacional. Afirmó que este modelo combinado con la falta de reconocimiento de costos para las empresas privadas ha generado un escenario poco atractivo para la inversión.



La exautoridad, manifestó su preocupación por la situación financiera de la estatal. Y además, observó la falta de asociación, de Yacimientos, con el sector privado en proyectos exploratorios y subrayó la necesidad de compartir riesgos en estas iniciativas.



“Hemos dejado a la empresa estatal que vaya sola a los proyectos exploratorios. Pero en el caso de Petrobras (en Brasil) cuando va a explorar un pozo en el mar, tiene cuatro o cinco socios, de gran espalda. Entonces, nadie va solo a estos proyectos exploratorios, pero este es el modelo que ha elegido el Gobierno”, señaló.



En reiteradas oportunidades, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, ha indicado que la Ley 3058 de Hidrocarburos cumplió su ciclo y que el Gobierno trabaja en nuevos incentivos y una Ley de Asociaciones en el sector.



“Es importante mencionar que las normas no son estáticas, la Ley 3058 (Hidrocarburos) ya cumplió su ciclo y nosotros estamos trabajando en la modificación del esquema normativo”, remarcó en una entrevista con los medios estatales realizada el año pasado.



En 2023, el sector hidrocarburífero registróexportaciones por $us 2.058 millones, una cifra menor a los años de bonanzas.