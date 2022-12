Caen dos acusados por el caso QR, buscan a Forfori y Jhonny se aparta del hecho

De acuerdo con los acusadores, algunos de los afectados filtraron dos audios en los que la entonces directora del Jardín Botánico y el jefe de Recursos Humanos de esa dependencia municipal exigían el depósito en una cuenta particular del monto correspondiente al mes no trabajado. Para hacer efectiva la transferencia de los recursos fue generado un código QR, supuestamente, desde el teléfono móvil de Forfori.

En la única oportunidad que se refirió a este caso, Forfori dijo, a través de un video: “No soy política. Entré (a la Alcaldía) con el objetivo de trabajar y embellecer a mi ciudad; soy técnica, soy operativa, soy arquitecta. No soy abogada ni política. Y no voy a permitir que utilicen mi nombre como trofeo político, por pugnas, por mayor poder. Ojalá que esto sea por el bien de la ciudad y no por otros intereses”.