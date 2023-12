Caída de los bonos soberanos de Bolivia hace subir el riesgo país

La última medición del Índice de bonos de mercados emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), realizada el 1 de diciembre, ubicó a Bolivia en el segundo lugar con el riesgo país más alto de Latinoamérica , y el máximo histórico desde 2012, con 2.092 puntos, superado solamente por Venezuela, que ostenta un récord en el índice, con 17.500 puntos. En 2022, Bolivia cerró la calificación de riesgo país con 563 puntos , pero según la especialista financiera Bloomberg, los inversionistas empezaron a sentir preocupación por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), que a abril eran de $us 3.158 millones. El economista Darío Monasterio explicó que la caída de las RIN genera mucha incertidumbre porque no se sabe cómo el Estado boliviano pagará los próximos vencimientos de la deuda externa, sobre todo los referente a los bonos privados o soberanos que se emitieron en el mercado internacional. “ Tenemos deterioro de nuestras exportaciones, no tenemos reservas de gas , ahuyentamos las inversiones, crece el subsidio de los combustibles, es el décimo año consecutivo de déficit fiscal y no existe información (del Banco Central). Todo eso genera mayor incertidumbre en los mercados y ahora los inversionistas ya no quieren prestar y, si prestan, cobran mayores intereses”, indicó.

.