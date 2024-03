Caída del 36% en compra de equipos frena el aparato productivo del país

A su vez, Pablo Camacho García, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), indicó que preocupa la disminución de los bienes de capital. “Esto significa que no hay una renovación tecnológica, entonces acá estamos hablando que lo que disminuye es la productividad y competitividad de nuestras industrias”.

“Esto sucede porque no se cuenta con las divisas disponibles para liberar nuevos embarques o no se tienen las divisas disponibles para pagar obligaciones con proveedores del exterior por compras realizadas hace meses”, dijo el representante del sector y agregó que si no logran importar con normalidad esto repercutirá en la productividad agrícola.