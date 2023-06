Cainco plantea afrontar la crisis del dólar con rápido impulso a 5 rubros

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) presentó una propuesta técnica para evitar que se agrave la actual crisis cambiaria que vive el país. Se trata de la activación de cinco sectores en un periodo de seis meses, lo que puede generar ingresos de al menos $us 700 millones adicionales este año y casi $us 5.000 millones en 2030.

“Si no actuamos a tiempo, nos encaminamos peligrosamente hacia la inestabilidad. Si permitimos que la crisis se manifieste plenamente, no sólo puede devastar empleos y empresas, si no a la sociedad en su conjunto”, alertó ayer Jean Pierre Antelo, presidente de la institución privada, durante el foro “La Bolivia que queremos”.