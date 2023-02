Calculan para 2023 un gasto extra de $us 3.400 millones debido al déficit

En el caso boliviano, de acuerdo con las proyecciones del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, esta variable macroeconómica se ubicará en 7,49% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que es de unos $us 45.000 millones, por lo que el gasto extra para esta gestión será de $us 3.400 millones.

Una noticia que para Jaime Dunn, analista financiero, ya no sorprende, debido a que de manera consecutiva por 10 años la balanza entre los gastos y los i ngresos se encuentra desequilibrada , una situación que se volvió crónica y estructural.

Dunn sostuvo que el panorama no va a mejorar cuando el gasto representa al 40% del PIB, mientras que los ingresos se ubican en un 38% del PIB y detalló que, a pesar de esta situación, el Gobierno central mantiene sus gastos como en la época de la bonanza y para tapar el hueco deficitario (que en la presente gestión será de unos $us 3.400 millones) recurre al endeudamiento público que se ubica en unos $us 33.000 millones.