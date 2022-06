Califican de ‘hipócrita’ el viaje de Mayta a EEUU

Escucha esta nota aquí

La representación de Bolivia en la Cumbre de las Américas, a través del canciller Rogelio Mayta, es considerada por algunos analistas políticos como una señal de “hipocresía” que Estados Unidos no tomará como seria, luego de que el presidente Luis Arce decidiera no asistir a este encuentro por un asunto ideológico.

“No es lo mismo la representación personal como lo hacen los presidentes ante la Organización de Naciones Unidas. Bolivia se está autoexcluyendo mandando a su representante y es una hipocresía que Estados Unidos no la va a considerar seria y no seremos tomados en cuenta en los programas y políticas de ese país, incluyendo a México que no aceptó ir”, enfatizó el militar jubilado y analista político, Jorge Santistevan.

El ministro de Relaciones Exteriores recibió ayer, a nombre de Bolivia, el saludo protocolar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la ceremonia previa al acto inaugural de la Cumbre de las Américas.

Mayta y Biden sostuvieron un breve encuentro protocolar en la que estuvo también la primera dama estadounidense, Jill Biden. En las fotografías, se ve al canciller que fue recibido en un ambiente cordial, con una sonrisa y un apretón de manos de por medio.

El ministro asistió a la cumbre en reemplazo del presidente Arce, quien desistió de asistir como protesta por la exclusión que realizó Estados Unidos a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La ausencia de Andrés López Obrador, presidente de México, y de varios mandatarios centroamericanos, claves para discutir la crisis migratoria en la región, ocurre en momentos en que miles de personas continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos.

El mandatario mexicano reprochó a la Casa Blanca la exclusión de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que Washington no invitó por considerar que incumplen los estándares democráticos. En su lugar acudió el canciller Marcelo Ebrard.

El internacionalista y politólogo, Francisco Solares, recordó que en la reunión de los países miembros de la Cumbre de la ALBA, hace más de dos semanas en La Habana, determinaron no participar en el foro en EEUU.

“Luis Arce está atado por esa línea dura que dejó Evo Morales con estos países que involucran a grupos de narcotráfico, grupos delincuenciales transnacionales que manejan la política por detrás”, explicó.

Ambos especialistas coincidieron que en este evento se concretan posibilidades de integración, economía, comercio, lucha contra el narcotráfico, vulneración de derechos y otros.

El vicecanciller Freddy Mamani señaló que la cumbre en estos últimos dos meses se ha diluido por el tema de quiénes van a participar, cuando lo importante debería ser la integración regional y fortalecer el multilateralismo.

Dijo que la exclusión de países afecta obviamente a la construcción de un diálogo multilateral necesario y urgente para la región.

“Bolivia siempre ha apostado por la integración regional inclusiva para lograr los objetivos comunes, no solamente en la política sino también en los objetivos acordados en el exterior”, sostuvo.