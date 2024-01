Camacho asegura que Aguilera fue “comprado” y Justicia pide informes

La primera autoridad del departamento cruceño aseguró que sus principios no están en venta y que no se dejará quebrar por el partido de Gobierno.

“Lo único que quieren es tenerme silenciado como tuvieron a Rubén Costas durante 10 años, cuando tuvieron a mi pueblo callado durante 10 años. Mis principios no están en venta, ni lo van a estar porque quiero que mis hijos salgan a la calle y se sientan orgullos de saber que su padre no tiene precio y sus principios están firmes”, dijo el gobernador.

Camacho también manifestó que “magistrados, jueces, vicegobernadores, asambleístas y diputados” que fueron “comprados” no se están dando cuenta que “están pactando con el diablo” porque el MAS nunca les va a cumplir y cuando llegue el momento; los meterán presos.

La última vez que el vicegobernador Aguilera se refirió a este conflicto por la suplencia fue el lunes 8 de enero en un contacto con los medios de comunicación. En esa oportunidad aseguró que no entregará la Gobernación al MAS y negó reuniones con autoridades del Gobierno central, como decían algunas denuncias.

“La figura que este Tribunal Constitucional nos ha mandado aplicar, es absolutamente ilegal, están violando el Estatuto Cruceño, la figura que se han empecinado mantener, no existe. Señores les advierto, se están equivocando, no se puede aplicar esta figura, porque no existe la figura de suplencia temporal para el vicegobernador y lo mantuvieron”.