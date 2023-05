Camacho, del tigre solo una raya más

Hoy, domingo 28 de mayo, se cumplen cinco meses del secuestro y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ciento cincuenta días de una burda y sistemática violación de todos sus derechos fundamentales y constitucionales, como bien acaba de recordar una vez más el ex fiscal general del Estado Pedro Gareca, al insistir en una afirmación irrebatible: en Bolivia no existe Estado de derecho, menos independencia de poderes. Los órganos del Estado están sometidos a la presión y control del Gobierno central, y hace rato ya que no son garantes de la Constitución Política del Estado.