Camacho manda desde Chonchocoro sin el aporte de su vicegobernador

Las decisiones se toman en el penal de Chonchocoro. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está allí porque fue acusado de “terrorismo” en el contexto de la crisis política de 2019, el año en el que Evo Morales renunció a la Presidencia del país.

Pero, desde el 28 de diciembre de 2022, el vicegobernador Mario Aguilera no ha visto a Camacho. No hubo siquiera un contacto para intercambiar criterios sobre la forma en la que está marchando la Gobernación y menos para tratar asuntos políticos. El entorno de Camacho reveló que perdió la confianza en él y Aguilera dijo que no hay ruptura alguna con el gobernador; con el entorno, sí.

La penitenciaria está a unos 40 kilómetros del centro de La Paz, en el municipio de Viacha. Hasta esa zona altiplánica, funcionarios, incluso secretarios del gabinete de la Gobernación cruceña han llegado para visitarlo, recibir instrucciones y “hacer gestión”. Así lo reveló Efraín Suárez, el principal asesor de Camacho, precisamente, desde las puertas del penal de máxima seguridad de La Paz.

Suárez llegó con la ley que regulará la “suplencia gubernamental” en caso de ausencia temporal o permanente de la primera autoridad para que sea promulgada y entre en vigor. La norma, sancionada el sábado 4 de marzo por la Asamblea Legislativa Departamental, deja bajo la potestad del propio gobernador la posibilidad de “invocar” la suplencia temporal en favor del vicegobernador, en este caso Mario Aguilera, elegido junto con Camacho en los comicios subnacionales de 2021.

“No sólo soy yo el funcionario de la Gobernación que ingresa al penal de Chonchocoro, sino también varios secretarios. Hubo un secretario que ingresó el anterior jueves y también lo hizo el director del despacho. Nos estamos organizando para que las visitas sean constantes al gobernador y, más allá de firmar las comunicaciones, los decretos, las instrucciones, sea la persona mejor informada respecto a lo que pasa en el departamento y, en base a esa información, tome las mejores decisiones”, afirmó Suárez.

El secretario de gestión de la Gobernación de Santa Cruz intentó ayer visitar a Camacho. No pudo, porque no logró la autorización y la ley aún está pendiente de su respectiva promulgación.

En Chonchocoro los días de visita son jueves, sábados y domingos, entre las 9:00 y las 17:00 con una restricción a la hora del almuerzo. Suárez dijo que la idea era entrar como abogado de la Gobernación, puesto que la visita para juristas y patrocinantes de las personas detenidas se puede hacer todos los días. Reveló que, desde que Camacho fuera enviado a ese penal, el pasado 30 de diciembre, él llegó hasta la cárcel en 16 ocasiones, pero sólo logró visitar al Gobernador 11 veces.

Camacho comenzó a gobernar desde prisión desde el momento en el que terminó un “aislamiento” de 15 días que se hace por protocolo. En ese tiempo, también enfrentó un cuadro de salud que encendió las alertas, pues la autoridad departamental padece de una enfermedad de base conocida por síndrome Churg-Strauss que requiere de un tratamiento especializado cada 21 días.

Precisamente, durante ese periodo Aguilera solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovik, una interpretación sobre el alcance del Artículo 25 del Estatuto Autonómico.

Envió dos cartas y la respuesta tardó dos semanas en ser respondida. Matkovik y Aguilera son dos autoridades electas por la alianza Creemos y sus despachos están ubicadas en el mismo edificio principal de la Gobernación.

El desarrollo legislativo de ese apartado señala que “ante la ausencia temporal” del gobernador asume el vicegobernador y esta circunstancia se da cuando “está ausente temporalmente”. Ante este “vacío”, Aguilera también remitió una carta para solicitar que el Legislativo departamental legisle sobre este escenario inconcluso. No recibió respuesta alguna.

Entre tanto, el MAS planteó una demanda legal conocida como Acción de Cumplimiento para que Aguilera asuma la “suplencia gubernamental”, mientras dure la detención del gobernador Camacho. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) falló en favor de la demanda, pero no pudo asumir la competencia para forzar la suplencia en favor de Aguilera y delegó esa responsabilidad a la Asamblea Legislativa donde manda Creemos en alianza con ASIP y la bancada indígena que está compuesta por cinco escaños.

El proyecto del MAS, rechazado durante el trámite legislativo, estipulaba como causal de la suplencia “acciones judiciales” y eso a pesar que el fallo judicial dejó claro que Camacho y los ciudadanos que lo eligieron mantienen intactos sus derechos políticos.

Aguilera aseguró ayer que intentó visitar a Camacho en Chonchocoro, pero afirmó que no pudo hacerlo porque Efraín Suárez no hizo los requerimientos para ello.

“A mí me llamó su papá, don ‘Papi’ Camacho, y me dijo: ‘Luis Fernando quiere hablar con vos, váyase a La Paz’, entonces fui ¿Quién tenía que hacer las gestiones para que yo entre? Efraín Suarez, pero no lo hizo, tendrá sus razones, ahora resulta que es porque no confía”, expresó Aguilera.

Eso sí, dijo que recibió una carta “bastante cariñosa” del gobernador y que en ninguna parte menciona su desconfianza con su persona. El gobernador de Santa Cruz ha enviado una decena de cartas a varias personalidades, entre ellos al senador Erick Morón (Creemos), otra de las piezas más cercanas al núcleo que actualmente controla la institución.

“Me voy a remitir a los hechos; si no confías en alguien, no lo haces jefe de campaña nacional y departamental. Algo de credibilidad debo tener. Después de eso, me invitó a ser candidato a vicegobernador, yo no lo pedí, él me invitó, yo acepté y aquí estoy. Si algo cambió, me imagino que cambiando las situaciones volverán a moverse”, añadió Aguilera.

Suárez afirmó ayer que él no es quien para desconfiar de una autoridad electa y aseguró que “es cuestión de organizar la agenda para visitar a Camacho”. El vicegobernador prepara, en ese sentido una visita al penal paceño.

“Cuando el gobernador fue secuestrado, el vicegobernador estaba pidiendo a la Asamblea Legislativa que se pronuncie sobre la suplencia gubernamental, lo cual fue inoportuno y lo último fue la reunión con los asambleístas de la bancada indígena para pedirle que no voten a favor de la ley que regula a ausencia temporal y que iba a permitir regulando que el gobernador continúe gobernando desde Chonchocoro”, reveló ayer Suárez, pero Aguilera negó ese tipo de cabildeo.

Aguilera hace un trabajó técnico. Ayer sostuvo en una reunión para “la creación de la comisión técnica metropolitana de economía sostenible” y ayer intentó buscar soluciones con el sector de salud. La pasada semana no estuvo en las reuniones con las autoridades de salud del Gobierno. Matkovic, sí.



