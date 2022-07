Camacho: “Si el MAS quiere medir sus fuerzas en las ánforas, eso no me preocupa”

Dice que el MAS ya no seduce, sino que se impone con violencia, está derrotado por la corrupción y por los vínculos con el narcotráfico. Insiste que desde el oficialismo hay una política de revancha contra la Bolivia democrática, pero especialmente contra Santa Cruz, pero los cruceños no renunciarán a la lucha

Esta no es una postura personal. Santa Cruz tiene una posición histórica de resistencia y lucha contra las arbitrariedades. Todo lo que hemos logrado se hizo mediante la lucha de nuestros abuelos y nuestros padres. La imagen de Santa Cruz en el país y en el exterior es la imagen de pueblo pujante, amante de la libertad y muy resistente a la injusticia y al abuso. Santa Cruz y sus luchas le han dado triunfos históricos a toda Bolivia, la elección de gobernadores y las autonomías es producto de la acción organizada del civismo y de la ciudadanía cruceña. Fue Santa Cruz la que dirigió la resistencia nacional contra el fraude y el año pasado dos paros cívicos lograron derogar dos leyes antipopulares del Gobierno. Los cruceños tenemos una larga historia de luchas y victorias, desde la calle muchas veces hemos defendido las libertades ciudadanas.

Con el Censo ganamos todos los departamentos. El Censo no solo cuenta personas, su acción es mucho más grande. El Censo revela todos los datos de la vida productiva y de la problemática social de los departamentos y del país. El Censo es una gran herramienta para planificar la salud, la educación y mejorar la vocación productiva de los departamentos. El Censo nos va a favorecer a todos los departamentos y por eso hemos visto estos últimos días que los dirigentes cívicos de otros departamentos también exigen Censo.

¿Por qué no se puede lograr cohesión entre el gobernador y el alcalde?

Lo ideal sería que todas las instituciones cruceñas y sus líderes luchen en unidad por el desarrollo del departamento. En estos últimos días hemos visto que el alcalde ha decidido apartarse de las determinaciones del Comité Interinstitucional y respaldar las acciones del gobierno sobre el Censo. Cuando el alcalde Jhonny Fernández pide que se despolitice el censo, no sólo está repitiendo el libreto del Gobierno masista, sino que le está faltando respeto a los cruceños y cruceñas que el lunes pasado respaldaron y acataron el paro y exigiendo censo.

La reconciliación siempre es posible, pero desde hace 16 años el masismo nos ha demostrado que ellos solo buscan la imposición y la revancha. Su sueño ha sido someternos y derrotarnos política y culturalmente. No hay que olvidar que el masismo asesinó a varios cruceños autonomistas y a otros los tuvo más de diez años presos. Y ahora no es diferente, siguen con el sueño de descabezar a nuestras instituciones, a nuestro Comité Cívico. Con un gobierno que ha tomado la justicia, que nos impide exportar, que nos confisca los recursos que son nuestros, que se niega a hacer un Censo, es imposible la reconciliación. En todo caso, de esta situación de crisis política y confrontación que vivimos, hay dos culpables: el masismo por intentar someter a nuestro pueblo y nosotros por estar de pie defendiendo a nuestro departamento.

¿Qué opina de los ataques a toda manifestación opositora y a que en este momento hay dirigentes cívicos y cruceños no pueden circular por el país sin ser agredidos?

Es una práctica copiada de Venezuela y Cuba. El gobierno masista tiene grupos de choque para generar violencia e impedir que la oposición salga a las calles y para amedrentar a los líderes. Es un mal síntoma para nuestra democracia, pero también es una muestra de que el MAS ya no seduce a la gente como antes y ya no representa valores positivos para el ciudadano y tiene que imponerse con violencia. El MAS ya no puede imponerse con razones, sino a golpes y con violencia y ese es un síntoma de que es un proyecto moralmente derrotado. Derrotado por la corrupción, por sus vínculos con el narcotráfico y por haber pisoteado repetidas veces nuestra democracia.