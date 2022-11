¿Cambiar Alto Mando y asaltar una región… por un censo?

Después de ver como el gobierno reacciona frente a un sencillo pedido como es el que se cumpla con un censo para 2023, organizando cercos a Santa Cruz con sus movimientos sociales apoyados por la policía y ahora hasta cambiando el alto mando militar, ya nadie puede creer que estemos frente a un simple “problema técnico” como intentan hacernos creer. Claro que un censo es una herramienta técnica, pero la decisión si hacerlo o no en un determinado periodo es algo extremamente político y esa es la situación que vivimos.

Por la tenaz y hasta criminal negativa de cumplir con el censo para 2023 lo que el gobierno está demostrando es que no puede permitir que haya resultados de un censo antes de las elecciones del 2025. Eso es algo que no lo dice claramente pero que todos los bolivianos lo hemos ya entendido. Y no puede permitirlo porque un censo destaparía tal cantidad de irregularidades en el patrón electoral y en las circunscripciones (como ha demostrado Carlos Bohort) que harían imposible una nueva elección con las mismas herramientas electorales adulteradas que son las que le han dado sus últimos éxitos electorales.