Cambios de personal en la Gobernación; el vice quiere explicación

El vicegobernador también dijo que si los cambios son para mejorar son bienvenidos, pero si son para impulsar decisiones que no suman esfuerzo en la construcción de soluciones para los habitantes del departamento cruceño son innecesarias.

Suárez en un post publicado el 30 de julio en su Facebook escribió que le tocó “una semana rara” porque, entre otras cosas, recibió “una noticia que como nuevo funcionario público se la espera, pero aún así, nadie está preparado. De pronto el churrasco de agasajo se convirtió en churrasco de despedida, las llamadas o mensajes de felicitaciones se mezclaban con las de solidaridad o sorpresa. La posibilidad de ayudar a mi región me ha traído la yapa de conocer a infinidad de personas que me han ayudado en el camino de una u otra manera y que hay mucha gente que valora lo que hemos hecho. Es complicado “caerle” al 100% de la gente, pero con “caerle” a algunos me conformo”, dice parte del extenso mensaje.