Cañeros cuestionan intento de YPFB de bajar el precio del etanol, ante nueva renovación de contratos de compraventa

Luego de entregar una carta dirigida al presidente de YPFB, en la que la Concabol expone los motivos para rechazar una reducción del precio, el presidente de los cañeros Óscar Alberto Arnéz, lamentó que la estatal petrolera no haya coordinado con el sector para iniciar las negociaciones por un nuevo precio y advirtió que si éste baja, la situación sería insostenible.

Por su parte, Alcides Córdova, vicepresidente de la Concabol, manifestó que YPFB no ha cumplido con la compra de 700 millones de litros de etanol acordada para cinco años y solo compró 532 millones. “Si calculamos en relación al costo de combustible de importación que paga el país, son más de 700 millones de dólares que se está ahorrando por comprarle etanol al cañero”, consideró, a tiempo de pedir al Gobierno continuar con la recuperación de las inversiones para producir el etanol que necesita el país.

Agregó que para 2023 YPFB asumió un compromiso de compra por 212 millones de litros, pero hasta ahora solo demandó 180 millones de litros. EL DEBER intentó tener la versión de la estatal petrolera, pero en la Dirección de Comunicación, en la ciudad de La Paz, no emitieron información al respecto.

Una fuente de un importante ingenio sucroalcoholero de Santa Cruz, que prefirió no identificarse, comentó que este sector industrial apoya la postura de la Concabol, ya que sin caña no hay producción. “Si hay una bajada en el precio, se prevé el fracaso del programa etanol, porque va desincentivar al productor y se va ir a otro rubro o va querer producir azúcar y no alcohol, porque la fórmula para pagar el alcohol es el costo de oportunidad del azúcar y de la gasolina importada”, explicó.