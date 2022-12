CAO ve impunidad en toma ilegal de tierras y el INRA dice que apoyará denuncias

El empresario agropecuario dijo que el tema tierras fue analizado tomando en cuenta los hechos de violencias ocurridos en Guarayos y remarcó que el problema no es nuevo. “Nosotros acompañamos a los productores en cada proceso de avasallamiento que tienen y también trabajamos con los distintos niveles de Gobierno”, explicó el dirigente.

No obstante, Justiniano dijo que hay muchos casos en los que, si bien se logra denunciar a los cabecillas, estos son liberados por la justicia, lo que genera mucha incertidumbre en el sector. Detalló que el modus operandi en las tomas de predios es el mismo: secuestro de personas, quema de maquinaria y uso de la violencia. Por eso, insistió en que se aprehenda a los cabecillas.

“Los avasalladores,lo único que hacen es causar zozobra entre los productores, no miden consecuencias porque hemos visto gente secuestrada. Incluso, en Pando, una persona perdió la vida; y en Cochabamba mantienen secuestradas las unidades productivas lecheras”, observó y recordó el compromiso del presidente del país, Luis Arce, cuando aseguró que no se van a permitir los avasallamientos “vengan de donde vengan” y que el tráfico de tierra ya no debe existir.