Capitalismo popular: Hacia la inclusión y la prosperidad

Pese a que la historia económica boliviana ha estado marcada por enfoques estatistas, destaca la tenacidad del empresariado formal y el surgimiento de una vibrante economía informal. En este escenario, el Capitalismo Popular tiene la base para prosperar. Desde comerciantes, cuentapropistas, pequeños emprendedores y una variedad de actores están revolucionando la economía boliviana. Estos empresarios populares, más allá de ser meros participantes, son innovadores que, sin un respaldo formal y enfrentando desafíos, idean soluciones creativas. Su impulso proviene de tradiciones indígenas de comercio y autogestión, así como de la necesidad de hallar alternativas en un sistema que no los integra plenamente debido a normativas y gravámenes restrictivos. Están reescribiendo la definición de ser empresario en Bolivia, cuestionando convenciones económicas.

Paralelamente, numerosas propiedades privadas no registradas constituyen capital muerto y reprimido. Aunque son esenciales para sus dueños, la ausencia de reconocimiento legal impide que se utilicen plenamente, por ejemplo, como garantías para créditos o inversiones.

Otro aspecto distintivo del Capitalismo Popular es su visión del trabajador. No lo ve solo como un agente pasivo en la cadena de producción, sino como un potencial empresario, inversionista y colaborador estratégico. Imagina un sistema en el que los trabajadores no sólo reciban salarios,

sino que también se conviertan en inversionistas, socios de sus empleadores y participantes activos en el mercado de capitales. Esta transformación cambiaría la dinámica laboral, alineando los intereses de empleados y empresas.