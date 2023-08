“Capitalismo Popular: Un llamado para una Bolivia de propietarios, no de proletarios” (Primera parte)

Existe un poderoso vínculo que nos une como bolivianos, un interés común que surge de forma espontánea, sin coordinación ni obligación. Es como si una fuerza invisible nos organizara y nos impulsara a actuar de manera individual y colectiva. Este interés común incluye el anhelo de recuperar el acceso al mar, celebrar los goles de nuestra selección nacional, defender la idea de que la altura no afecta en el fútbol y, sobre todo, salvaguardar nuestra propiedad privada.

Esto me lleva a reflexionar sobre las masivas protestas a finales del año 2021 contra las normas para el Fortalecimiento de la Lucha contra las Ganancias Ilícitas y la ya derogada Ley 1386. Estas normas establecían que todos éramos sospechosos de lavado de activos, permitían que las autoridades accedieran a nuestras transacciones financieras discrecionalmente, autorizaban la interceptación de llamadas, creaban agentes encubiertos y permitían el congelamiento de bienes ante meras denuncias o sospechas, sin orden judicial ni requerimiento fiscal.

Fue una auténtica rebelión de los propietarios, donde juntas vecinales, transportistas, comités cívicos, empresarios privados, miembros de la asamblea plurinacional, dueños de cholets, gremialistas, cuentapropistas, fabriles, cooperativistas, masistas y no masistas se unieron en una sola voz para exigir la derogación de la Ley 1386. Todos convergieron en un interés común: la defensa inquebrantable de la propiedad privada.

Esto me lleva a concluir que en Bolivia no hay futuro para el comunismo ni el socialismo, a menos que se impongan mediante la violencia, como hemos presenciado repetidamente. Ante tanta oposición, la eliminación o disposición de la propiedad privada siempre requerirá el uso de la fuerza. Con ese fin, se destruye la justicia, se acaparan los registros de propiedad, se silencia y persigue a las voces disidentes. Recordemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y para controlar la propiedad privada debe aplicarla. No hay comunismo ni socialismo voluntarios, siempre se imponen con el uso de la fuerza.