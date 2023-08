“Capitalismo Popular: Un llamado para una Bolivia de propietarios, no de proletarios”

El Capitalismo Popular enfatiza la importancia de la libre competencia y la movilidad social ascendente. Abre espacio para que los menos favorecidos accedan a recursos productivos, emprendan sus propios negocios y generen ingresos sostenibles. Populariza y democratiza el acceso al capital y a la generación de riqueza, creando ciudadanos respetuosos de las leyes. Aquellos que son legalmente dueños de una propiedad no son destructivos, no arrojan piedras, no bloquean. No destruyen la propiedad privada de otros.