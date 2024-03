Captores de Lucas cayeron por habilitar números de celular con tarjeta prepago

Las investigaciones desarrolladas por la Policía y la Fiscalía revelan que los integrantes del grupo de secuestradores habilitaron números de teléfonos celulares con tarjetas prepago de una operadora. Los utilizaron para llamar y pedir rescate por la liberación del niño Lucas.



Los números telefónicos habilitados fueron detectados por la Policía en medio de pedidos clamorosos de la familia por encontrar al niño y permitieron dar con el paradero de tres hombres que ya fueron puestos a disposición de la justicia.



Uno de los aprehendidos manifestó que su amigo le pagó la suma de Bs 200 por facilitarle su cédula de identidad para activar líneas de una empresa de telefonía.



También reveló que uno de sus amigos le facilitó la foto de su carné de identidad para habilitar líneas telefónicas. Los tres fueron aprehendidos tras seguimientos, pero ayer fueron favorecidos con arresto domiciliario por la jueza cautelar de la Villa Primero de Mayo, Erika Barrancos.



Las líneas habilitadas con tarjetas prepago fueron efectivas para llamar a los familiares del niño Lucas, pidiendo un rescate de $us 30.000 por su liberación.



Fiscalía pide 180 días



Los tres hombres fueron detenidos tras seguimientos, al ser identificados en los registros de las tarjetas para habilitar las líneas.



La fiscal del caso, Ligia Nataly Guzmán, imputó a los tres aprehendidos por delito de secuestro y requirió detención por 180 días en la cárcel de Palmasola por considerar la existencia de suficientes elementos de prueba en su contra, de participar activamente en el delito. Según la Policía y la Fiscalía la mamá del niño denunció que el primero de marzo a horas 20:30, su hijo Lucas se encontraba con su cuñada por una cancha funcional del barrio Las Misiones del quinto anillo cuando dos sujetos en motocicleta secuestraron al niño y huyeron raudamente. Después de estar casi 24 horas cautivo y su familia angustiada el niño fue abandonado y encontrado, descalzo y llorando.



El abuelo del niño recibió llamadas telefónicas de los secuestradores que le pedían la suma de 30 mil dólares de rescate por la libertad de Lucas.



El jefe de la Policía, coronel Erick Holguín, confirmó la aprehensión de tres hombres y aseguró que, según investigaciones, los captores pretendían quitarle la vida si los padres no entregaban la suma que exigían los captores.



“No conocemos a la familia”



La mañana de ayer los tres hombres fueron presentados por la fiscal Ligia Nataly Guzmán ante la jueza Ericka Barrancos, imputados por secuestro. Antes de dictar el fallo la jueza dio la palabra a los tres investigados para que hagan uso de su derecho a la defensa material y decidieron hablar. Coincidieron en que no conocían a los familiares, tampoco al niño y que nada tenían que ver con el secuestro. Sin embargo, ellos aceptan que dieron sus nombres, fotos y compraron tarjetas prepago para habilitar líneas telefónicas.



La Policía y la Fiscalía consideran que el caso no está cerrado. Ven que hay una tarea dura que desarrollar para identificar a más personas que participaron del secuestro y que debido a la presión se vieron obligados a abandonar al rehén por la zona norte.



Se manejan varias hipótesis de los autores, pero la Policía y la Fiscalía asegura que habrá sorpresas. Falta aún desarrollar estos actos investigativos. La Fiscalía requirió certificaciones de las empresas telefónicas del tráfico de llamadas y radiobases de ubicación, entrevista sicológica de la víctima, antecedentes de los imputados, declaración de testigos, reconstrucción de hechos, desdoblamiento de cámaras de seguridad, de teléfonos celulares. Además, secuestro de la moto, identificación del bien inmueble donde trasladaron al niño, ropa del niño y otros actos investigativos.