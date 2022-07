Cara a Cara

No es nomás postergar el censo hasta quién sabe cuándo. Detrás de la decisión tomada hay una estela de ineficiencia, mentira e irresponsabilidad. Hay que recordar que el anuncio de la gran encuesta fue arrancado, porque no era una prioridad para el Gobierno. La preparación se hizo mal: a espaldas de la gente, sin información y con lentitud en procesos tan importantes como la actualización cartográfica. Mientras así iba, el director del INE y varios voceros del Gobierno le decían a la ciudadanía que todo iba viento en popa, pretendiendo hacer creer que los que reclamaban eran unos ignorantes y politiqueros. Finalmente, el censo fue suspendido y se pretende hacerlo en 2024. Ahora, la pregunta es: ¿Quién carga con la responsabilidad/costo de la suspensión? No solo son los créditos, también es la fe del Estado y, más aún, el grave perjuicio de los cientos de miles de ciudadanos que no reciben la asignación presupuestaria en los municipios de mayor crecimiento. Alguien debe asumir la responsabilidad.